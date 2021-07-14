Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili "Amperino" için önemli adım

Firma yaklaşık 5 yıldır teknik, tasarım ve mental olarak hazırlanan projeye katkı koyan tüm mühendislere, tasarımcı ve teknik ekibin beceri ve bilgilerine her şeyden çok güveniyor ve Bursa'da, İnegöl'de doğmuş olmaktan, yaşıyor olmaktan, iş yapmaktan, projeler düşünmek ve hayata geçirmekten mutlu oluyor.