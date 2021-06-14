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Elektrikli uçan taksi üreticisine dev yatırım

, ve gibi dev firmalar, elektrikli ilk ticari uçak üreticisi 'e destek verdi. Şirket, bu yatırımlarla ayrıca American Airlines ve şirketlerinden 4 milyar dolar değerinde bin adet uçak ön siparişi aldıklarını belirtti.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Elektrikli uçan taksi üreticisine dev yatırım

elektrikli ilk ticari uçak üreticisi, , ve gibi dev firmalardan yatırım aldıklarını ve halka arz firmasıyla birleşerek şirketin 5 milyar dolardan fazla kurumsal değere ulaşacağını açıkladı.

Elektrikli ilk ticari uçak üreticisi Vertical Aerospace, Microsoft, American Airlines ve Rolls-Royce'un yanı sıra 40 önemli firmanın kendilerine yatırım yaptığını açıkladı.

Şirket, bu yatırımlarla ayrıca American Airlines ve şirketlerinden 4 milyar dolar değerinde bin adet uçak ön siparişi aldıklarını belirtti.

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Halka açılarak kurumsal değerini 5 milyar dolara yükseltmeye hazırlanan Vertical Aerospace, yolcu taksileri, tıbbi tahliyeler ve kargo taşıma gibi kentsel hava taşıma için elektrikli dikey kalkış ve iniş elektrikli uçakları (helikopter gibi çalışan sabit kanatlı uçaklar) geliştiriyor. American Airlines ile yolcu operasyonlarında birlikte çalışacaklarını belirten Vertical Aerospace, diğer yandan mühendislik ekibinin Rolls-Royce, , ve mühendislik deneyimiyle birleşeceğini belirtti.

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