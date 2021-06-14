Elektrikli uçan taksi üreticisine dev yatırım
Microsoft, American Airlines ve Rolls-Royce gibi dev firmalar, elektrikli ilk ticari uçak üreticisi Vertical Aerospace'e destek verdi. Şirket, bu yatırımlarla ayrıca American Airlines ve Avolon şirketlerinden 4 milyar dolar değerinde bin adet uçak ön siparişi aldıklarını belirtti.
Vertical Aerospace elektrikli ilk ticari uçak üreticisi, Microsoft, American Airlines ve Rolls-Royce gibi dev firmalardan yatırım aldıklarını ve halka arz firmasıyla birleşerek şirketin 5 milyar dolardan fazla kurumsal değere ulaşacağını açıkladı.
Elektrikli ilk ticari uçak üreticisi İngiliz Vertical Aerospace, Microsoft, American Airlines ve Rolls-Royce'un yanı sıra 40 önemli firmanın kendilerine yatırım yaptığını açıkladı.
Şirket, bu yatırımlarla ayrıca American Airlines ve Avolon şirketlerinden 4 milyar dolar değerinde bin adet uçak ön siparişi aldıklarını belirtti.
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Halka açılarak kurumsal değerini 5 milyar dolara yükseltmeye hazırlanan Vertical Aerospace, yolcu taksileri, tıbbi tahliyeler ve kargo taşıma gibi kentsel hava taşıma için elektrikli dikey kalkış ve iniş elektrikli uçakları (helikopter gibi çalışan sabit kanatlı uçaklar) geliştiriyor. American Airlines ile yolcu operasyonlarında birlikte çalışacaklarını belirten Vertical Aerospace, diğer yandan mühendislik ekibinin Rolls-Royce, Airbus, İngiltere Savunma Bakanlığı ve Jaguar Land Rover mühendislik deneyimiyle birleşeceğini belirtti.
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