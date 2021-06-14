Elektrikli uçan taksi üreticisine dev yatırım

Halka açılarak kurumsal değerini 5 milyar dolara yükseltmeye hazırlanan Vertical Aerospace, yolcu taksileri, tıbbi tahliyeler ve kargo taşıma gibi kentsel hava taşıma için elektrikli dikey kalkış ve iniş elektrikli uçakları (helikopter gibi çalışan sabit kanatlı uçaklar) geliştiriyor. American Airlines ile yolcu operasyonlarında birlikte çalışacaklarını belirten Vertical Aerospace, diğer yandan mühendislik ekibinin Rolls-Royce, Airbus, İngiltere Savunma Bakanlığı ve Jaguar Land Rover mühendislik deneyimiyle birleşeceğini belirtti.