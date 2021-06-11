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2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...

2. el araba fiyatları ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde bazı markalarda beklenmedik artışlar yaşandı. Satışların geçtiğimiz yıla göre düşmesi fiyatları olumlu yönde etkilemedi. Sıfır araç üretiminin yeniden başlaması ve otomotiv markalarının kampanyaları yüzleri güldürdü. Nisan ve Mayıs aylarında sıfır araç üretiminin ardından satışlar arttı. Hal böyle olunca araba alacaklar yeni beklentinin içine girdi. İşte, 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...

Giriş Tarihi: 11.06.2021 21:41
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2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...

2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İkinci el araba fiyatlarında beklenmeyen artış araba alacakların hayalleri suya düştü. 2. el araba fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları devam ediyor. Geçen yıla göre en ucuz araba fiyatları 3 kat arttı. Düzensiz fiyat artışı hem vatandaşı hem de satıcıyı etkiliyor. İşte, 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...

Nisan ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 21, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 36 düşüş gerçekleşti. Bu yılın ilk beş ayı ile geçen yılın ilk beş ayı kıyaslandığında ise satışlar yüzde 12 azaldı.

Mayısta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.

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2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 36'SI SATILDI

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin mayıs ayına göre yüzde 3 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6 azalarak 315 bin 229 oldu.

Mayısta ilana çıkan araçların yüzde 36'sı satıldı.

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2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...

FİYATLARDA YÜZDE 1,1 PUANLIK ARTIŞ

Mayıs ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,1 puanlık fiyat artışı gözlendi.

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 56 bin 755 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ilk 5 ayda en çok fiyat artışı yüzde 1,6 puanla C-SUV segmentinde gerçekleşti.

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2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...

İKİNCİ ELDE DİZEL TERCİH EDİLDİ

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, mayısta en yüksek payı 73 bin 143 satış ve yüzde 64,85 payla yine dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 37 bin 446 satış, yüzde 33,20 payla benzinli, 1.254 satış ve yüzde 1,11 payla oto gazlı otomobiller takip etti.