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2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...
2. el araba fiyatları ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde bazı markalarda beklenmedik artışlar yaşandı. Satışların geçtiğimiz yıla göre düşmesi fiyatları olumlu yönde etkilemedi. Sıfır araç üretiminin yeniden başlaması ve otomotiv markalarının kampanyaları yüzleri güldürdü. Nisan ve Mayıs aylarında sıfır araç üretiminin ardından satışlar arttı. Hal böyle olunca araba alacaklar yeni beklentinin içine girdi. İşte, 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...
Giriş Tarihi: 11.06.2021 21:41
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