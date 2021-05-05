Skoda Fabia tamamen yenilendi | 2021 Skoda Fabia’nın fiyatı ne kadar?
Volkswagen bünyesinde bulunan Çek otomobil üreticisi Skoda bir yeniliğe imza attı. Marka, 2021 Skoda Fabia’yı tüm yönleriyle değiştirdi. Peki, 2021 Skoda Fabia’nın fiyatı ne kadar olacak? Tasarımda neler var? Motor ve donanım bakımından hangi özelliklere sahip? İşte otomobil haberimizin detayları…
Yeni Skoda Fabia resmen tanıtıldı. Türkiye'de de yüksek bir piyasası bulunan Skoda Fabia muhteşem tasarımıyla tam not aldı. İşte 2021 Skoda Fabia ile ilgili ayrıntılar…
Volkswagen'e bağlı (VW) Çek otomobil üreticisi Skoda'nın Dördüncü nesil 2021 model Fabia'sı örtüsünü kaldırdı.
Uzun süredir adından sıkça söz ettiren görselleriyle karşımıza çıkan yeni 2021 Skoda Fabia otomobil severlere büyük keyif yaşatacak.
Kompakt hatchback Skoda Fabia, artık daha ferah bir yaşam alanı ve gelişmiş teknolojiler sunuyor.
Volkswagen Grubu'nun MQB-A0 platformu üzerine inşa edilen dördüncü nesil Fabia'nın ölçülerinde büyük değişim var.
Yeni Fabia'nın uzunluğu 4107 mm, genişliği 1780 mm, yüksekliği 1460 mm, aks mesafesi ise 2564 mm olarak açıklandı.
Ayrıca yapılan açıklamaya göre bagaj hacmi de 50 litre artışla 380 litreye ulaşmış durumda.
2021 Skoda Fabia'nın yeni nesil EVO motorlar ve düşük hava sürtünme katsayısı ile yakıt tüketimi konusunda oldukça cimri davranacağı belirtiliyor.
Giriş seviyesinde üç silindirli 1.0 MPI atmosferik motor yer alıyor. 65 bg ve 80 bg olmak üzere iki farklı güç çıkışına sahip bu motor 90 Nm tork üretiyor ve 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.
2021 Skoda Fabia'nın en üst kademesinde ise dört silindirli 1.5 TSI ünite mevcut. 150 beygir ve 250 Nm tork üreten bu motor yalnızca 7 ileri DSG ile tercih edilebiliyor.
2021 Skoda Fabia, yeni platformun verdiği yetkiye dayanarak pek çok güvenlik ve sürücü asistan sistemiyle gelecek.
İŞTE 2021 SKODA FABIA'NIN TAHMİNİ FİYATI
2021 Skoda Fabia'nın fiyatı henüz netlik kazanmadı. Fakat Skoda Fabia'nın başlangıç fiyatının 205 bin TL'den olması bekleniyor.
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