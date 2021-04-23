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Haberler Galeri 2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri

2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri

2022 Volkswagen Polo yeni haliyle karşımıza çıktı. Volkswagen şirketinin en çok satan otomobilleri arasında yer alan Volkswagen Polo sağlam duruşu ve estetik tasarımıyla daha da güç kazandı Peki, 2022 Volkswagen Polo'da neler değişti? Volkswagen Polo'nun motor ve donanım özellikleri neler? İç tasarımda hangi detaylar var? İşte karşınızda 2022 Volkswagen Polo…

Giriş Tarihi: 23.04.2021 17:48 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 17:51
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2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri
2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri

2022 Volkswagen Polo tüm ihtişamıyla ortaya çıktı. Tasarım olarak Golf'e benzerliğiyle göze çarpan yeni 2022 Volkswagen Polo tanıtıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri
2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri

VOLKSWAGEN POLO DIŞ TASARIM

Araçta yeni Volkswagen Golf'te olduğu gibi farlar arasında yer alan LED şerit dikkat çekiyor.

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2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri
2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri

Volkswagen Polo'nun arka tarafında da stop lambaları oldukça yaklaşmış.

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2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri
2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri

POLO'DAKİ İÇ DETAYLAR

2022 Volkswagen Polo'nun içinde ise 9.2 inçlik multimedya sistemi yer alıyor.

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2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri
2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri

Tiguan ve Arteon'dan tanıdığımız klima kontrolleri Polo'da da yer almış.