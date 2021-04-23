2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri

2022 Volkswagen Polo yeni haliyle karşımıza çıktı. Volkswagen şirketinin en çok satan otomobilleri arasında yer alan Volkswagen Polo sağlam duruşu ve estetik tasarımıyla daha da güç kazandı Peki, 2022 Volkswagen Polo'da neler değişti? Volkswagen Polo'nun motor ve donanım özellikleri neler? İç tasarımda hangi detaylar var? İşte karşınızda 2022 Volkswagen Polo…