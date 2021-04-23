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2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri
2022 Volkswagen Polo yeni haliyle karşımıza çıktı. Volkswagen şirketinin en çok satan otomobilleri arasında yer alan Volkswagen Polo sağlam duruşu ve estetik tasarımıyla daha da güç kazandı Peki, 2022 Volkswagen Polo'da neler değişti? Volkswagen Polo'nun motor ve donanım özellikleri neler? İç tasarımda hangi detaylar var? İşte karşınızda 2022 Volkswagen Polo…
Giriş Tarihi: 23.04.2021 17:48 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 17:51
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2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri
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2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri
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2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri
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2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri
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2022 Volkswagen Polo şekil değiştirdi! İşte Volkswagen Polo’nun motor ve donanım özellikleri