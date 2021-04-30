2022 Honda Civic Sedan tanıtıldı | Yeni Honda Civic'te dikkat çeken özellikler…

Güvenlik yönüne baktığımızda ise Honda'nın yeni Civic'e çalıştığını görebiliyoruz. Beyin travnması etkisini düşürecek şekilde yeniden tasarlanan ön hava yastıkları bunun en önemli örneği. Zaten hâlihazırda satılan modelde de Güvenlik Paketi adıyla bir dizi donanım sunan Civic'in on birinci jenerasyonunda da otomatik acil durum freni, trafik sıkışıklığı asistanı, adaptif hız sabitleyici gibi donanımlar mevcut.