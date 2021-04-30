2022 Honda Civic Sedan tanıtıldı | Yeni Honda Civic'te dikkat çeken özellikler…
SON DAKİKA OTOMOBİL HABERİ | 11. nesil 2022 Honda Civic Sedan resmen örtüsünü kaldırdı. Son derece etkili, sade ve yepyeni teknolojilerle donatılan Honda Civic Sedan tasarımıyla dikkatleri hemen üzerine toplamayı başarıyor. 2020 Honda Civic Sedan ilk olarak sadece iki tane motor seçeneği otomobil piyasasına sürülecek. Dış tasarım ve dış tasarımın uyumuyla yeni bir dinamik yakalayan 2022 Honda Civic Sedan teknolojik olarak da ileri seviyeye taşınmış. İşte yeni Honda Civic Sedan’ın iç-dış tasarım, motor ve donanım ayrıntıları…
2020 Honda Civic Sedan (SON DAKİKA OTOMOBİL HABERLERİ) resmen tanıtıldı. İlk olarak ABD pazarında satılacak sedan gövde tipiyle karşımıza çıkan on birinci nesil Civic, eskiye oranla çok daha sade bir tasarıma kavuşmuş vaziyette.
2021 sonunda hatchback ve sedan gövde tipiyle Avrupa pazarına giriş yapması planlanan yeni Civic, "Man-Maximum, Machine-Minimum" yaklaşımıyla dizyn edilmiş.
DİKKAT ÇEKEN KABİN ÖZELLİĞİ
Yeni Civic Sedan'ın iç mekânında tıpkı dış tasarımda olduğu gibi oldukça sade ve basit bir yaklaşım görüyoruz. Oldukça geniş ve konforlu olarak nitelenen yolcu kompartımanında kullanılan malzeme çeşitliliği ve kalitesi de artış göstermişe benziyor.
Ön konsolun ortasına yerleştirilen metal trim parçası bir yandan tasarımı desteklerken bir yandan da havalandırma çıkışlarını gizliyor.
GENİŞ MULTİMEDYA EKRANI
Standart olarak 7" yarı dijital bilgi eğlence sistemi monitörü ile donatılan yeni Civic'in ABD'deki en dolu versiyon olan Touring'de gelen tamamen dijital gösterge panelinin boyutu ise 10.2" olarak açıklandı.
KABLOSUZ APPLE CARPLAY
Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu bulunduran 7" ekran dokunmatik özelliklere sahip ve üzerinde bir dizi kısayol tuşu taşıyor. Bir üst basamakta ise 9" boyutlu, kablosuz Apple CarPlay bağlantısına imkân veren multimedya sistemi yer alıyor.
TATMİN EDİCİ SES SİSTEMİ
Sadece Touring paketinde standart olan ve diğer donanım seviyelerinde opsiyon olan 12 hoparlörlü ses sistemi ve kablosuz şarj gibi özellikler de yeni Civic'in teknoloji kanadında öne çıkan donanımları arasında yer almakta.
Güvenlik yönüne baktığımızda ise Honda'nın yeni Civic'e çalıştığını görebiliyoruz. Beyin travnması etkisini düşürecek şekilde yeniden tasarlanan ön hava yastıkları bunun en önemli örneği. Zaten hâlihazırda satılan modelde de Güvenlik Paketi adıyla bir dizi donanım sunan Civic'in on birinci jenerasyonunda da otomatik acil durum freni, trafik sıkışıklığı asistanı, adaptif hız sabitleyici gibi donanımlar mevcut.
SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ DE ELDEN GEÇİRİLMİŞ
Japon marka yeni Civic'te tasarımın yanı sıra gözün değmediği bölgelere de ciddi şekilde çalışmış. On birinci nesilde sürüş dinamiklerine büyük önem veren Honda, alüminyum ve yüksek dayanımlı çelik gibi materyaller sayesinde şasinin burulma direncini %8 oranında artırırken bükülme direncini ise %13 iyileştirmiş.
HONDA CIVIC'İN GENİŞLİĞİ
Aks mesafesi 35 mm artırılan yeni Honda Civic'in arka iz genişliği ise eskiye oranla 12,7 mm kadar daha iyi.
Tüm bunların yanı sıra McPherson düzenine sahip ön süspansiyonun bilyalı mafsallarında sürtünmeyi azaltma, direksiyon sistemi ayarları da stabilite ve dinamizmi artırmaya yönelik gelişim çalışmaları olarak gösterilebilir.
İKİ MOTOR SEÇENEĞİ
Yeni Honda Civic'te şimdilik sadece iki tane motor seçeneği sunulacak.
Tamamı benzinli olan bu ünitelerden ilki ABD'de LX ve Sport donanım paketleriyle alınabilecek.
Hacmi 2.0 litre olan dört silindirli atmosferik benzinli motor 160 bg güç, 187 Nm tork üretebiliyor.
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