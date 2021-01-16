2021 Renault 5 ortaya çıktı | Renault dikkat çeken yeni logo ile geliyor...

Teknoloji tarafında ise yazılım, veri, siber güvenlik ve mikroelektronik için özel olarak hayata geçirilmiş "Software République" adlı açık ekosistemin güçlendirileceği kaydedildi. Bu ekosistemin, bağlantılı servislerle Renault ürün gamını besleyeceği öğrenildi.