2021 Renault 5 ortaya çıktı | Renault dikkat çeken yeni logo ile geliyor...
Fransız otomotiv üreticisi Renault yeni tasarımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Gelecek yılın stratejisini açıklayan Renault elektrikli araçlarla atağa kalkmaya hazırlanıyor. Son olarak marka 2021 Renault 5 Concept ismiyle yeni otomobilini tanıttı. Renault 5 çarpıcı tasarımıyla otomobil severleri heyecanlandırdı. Ayrıca Renault dikkat çeken yeni logo ile merak uyandırdı.
Fransız Renault yenilikçi fikirleri hayata geçiriyor. Avrupa'da çok satan markalar arasında yer alan Renault yeni bir tasarımı etkili şekilde ortaya koydu.
2021 Renault 5 Concept adıyla oromobil piyasasyna duyurulan ilginç otomobil hayat buldu.
Firma otomotiv endüstrisindeki değişimi bu stratejik planıyla resmen benimsiyor. "Nouvelle Vague" adını verdiği yeni dönemde Renault, teknoloji, hizmet ve temiz enerji markasına dönüşerek otomotiv endüstrisine modern bir yaklaşım getirecek.
Elektrikli ve hidrojen çözümleriyle enerji geçişindeki rol oynayacağını açıklayan marka, 2025 yılına kadar Avrupa'daki en çevreci ürün gamını sunmak istediğini bildirdi.
Teknoloji tarafında ise yazılım, veri, siber güvenlik ve mikroelektronik için özel olarak hayata geçirilmiş "Software République" adlı açık ekosistemin güçlendirileceği kaydedildi. Bu ekosistemin, bağlantılı servislerle Renault ürün gamını besleyeceği öğrenildi.
Fransız üretici, gelecek planlarını açıkladığı toplantıda 'Renault 5 Prototip' aracını da tanıttı. R5'ten esinlenerek geliştirilen prototip, tamamen elektrikle çalışıyor.
Otomobil hakkında bilgi veren Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal, "Renault 5 prototipinin tasarımı, marka mirasımızın kült modeli olan R5'i, temel alıyor. Prototip, modernliği ve zamana uygun bir otomobili temsil ediyor" dedi.
RENAULT LOGOSUNDA ÇARPICI DEĞİŞİM
Renault 5'te Fransız otomotiv firması Renault'un yeni logosu belirdi.
Peki, Renault 5'te neler var?
Göze çarpan yumuşak geçişler.
Büyük şehirler için ideal boyutlu tasarım.
LED farlar ve kare-dikdörtgen hatlar.
Dikkat çeken yeni nesil ızgara sistemi.
Arka stoplar ve bagaj boyunca uzanan yatay LED'ler.