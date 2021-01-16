16 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Dünyaya ilan edildi: Resmen birleştiler! İşte yeni otomotiv devi...

Son dakika haberine göre   Automobiles (FCA) ile 'nun birleşmesinin tamamlandığı bildirildi. Yapılan ortak açıklamaya göre, yeni şirket Stellantis’in kuruluşuna giden yolu açacak birleşme bugün yürürlüğe girdi. Yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.

OTOMOBİL AA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: Dünyaya ilan edildi: Resmen birleştiler! İşte yeni otomotiv devi...

Birleşmeyle ortaya çıkan yeni şirket Stellantis'in hisse senetleri 18 Ocak Pazartesi günü Paris'te Euronext ve Milano'da Mercato Telematico Azionario borsalarında; 19 Ocak Salı günü de New York Borsasında, STLA koduyla işlem görmeye başlayacak.

Açıklamaya göre, daha önce duyurulduğu gibi, Stellantis'in hisse senetleri 18 Ocak Pazartesi günü Paris'te Euronext ve Milano'da Mercato Telematico Azionario borsalarında; 19 Ocak Salı günü de New York Borsasında, STLA koduyla işlem görmeye başlayacak.

Öte yandan tahminlere göre, yeni şirket Stellantis'in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.

FCA, Türkiye'de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo gibi markalarla temsil edilirken, PSA Grubu ise Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla faaliyet gösteriyor.

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Otomotivde yeni dünya devi! Fiat ve Peugeot birleşiyor OTOMOTİVDE YENİ DÜNYA DEVİ! FİAT VE PEUGEOT BİRLEŞİYOR

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