Otomobil alacaklar müjde: İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 yılı beklentisi...

"2021 İLKBAHARINDAN ÖNCE ARAÇ BULUNURLUĞU ÇOK YÜKSEK OLMAYACAK"

Bayilerde sıfır araç sıkıntısı yaşanıyor bu durum daha ne kadar sürebilir?

Pandemi nedeniyle Nisan ayından bu yana otomobil fabrikaları üretim konusunda sıkıntılar yaşıyor. İlkbahar aylarında üretimi tamamen durdurmak zorunda kalan fabrikalar da oldu. Ayrıca hala tam kapasite çalışamayan fabrikalar da söz konusu. Her ne kadar Avrupa pazarında ciddi daralmalar yaşandıysa da Türkiye gibi az sayıda ülkenin pazarındaki büyümeye cevap verecek arz oluşmadı.