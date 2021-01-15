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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Otomobil alacaklar müjde: İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 yılı beklentisi... Otomobil alacaklar müjde: İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 yılı beklentisi...
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde araba üretiminde yaşanan aksaklık nedeniyle fiyatlarda yükselme yaşanmıştı. Araba maliyetleri her geçen gün yükselirken, araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülmeye başladı. Araç almak isteyenler dolardaki düşüşle beraber özellikle "İkinci el araba fiyatları" konusunda son dakika gelişmelerini takip ederek, "İkinci el araç fiyatları düşer mi?" sorusuna cevap arıyor. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 yılı beklentisi...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 21:08
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İkinci el araç pazarında satışlar, 2020'de 2 milyonu aşarken fiyatlarda ortalama yüzde 52,6 artış oldu. Geçtiğimiz günlerde Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, koronavirüs salgını etkisiyle sene boyunca artan ikinci el araç fiyatlarında son dönemlerde yüzde 3-10 düşüş görüldüğünü belirtmişti. Yeni yılda ise fiyatların düşüp düşmeyeceği ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 yılı beklentisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARAÇ, SIFIR FİYATININ ÜZERİNDE PEYNİR EKMEK GİBİ SATILDI
Bayilerde yaşanan sıfır araç sıkıntısı otomobil piyasasında ikinci el aracın sıfır araç fiyatının üzerinde peynir ekmek gibi satılmasına neden oldu.
Düşen kredi faizleri bu durumu destekleyen ana unsur olarak dikkat çekti. Araç fiyatlarındaki bu sert artışlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülmeye başladı.
"2021 İLKBAHARINDAN ÖNCE ARAÇ BULUNURLUĞU ÇOK YÜKSEK OLMAYACAK"
Bayilerde sıfır araç sıkıntısı yaşanıyor bu durum daha ne kadar sürebilir?
Pandemi nedeniyle Nisan ayından bu yana otomobil fabrikaları üretim konusunda sıkıntılar yaşıyor. İlkbahar aylarında üretimi tamamen durdurmak zorunda kalan fabrikalar da oldu. Ayrıca hala tam kapasite çalışamayan fabrikalar da söz konusu. Her ne kadar Avrupa pazarında ciddi daralmalar yaşandıysa da Türkiye gibi az sayıda ülkenin pazarındaki büyümeye cevap verecek arz oluşmadı.
Pandeminin ikinci dalgası da başladı ve bu durum özellikle Avrupa'daki üretim tesisleri üzerinde kapasite baskısı oluşturuyor. Pandemi etkisini azaltmadan otomobil arzının artması pek mümkün görünmüyor. Eğer Avrupa pazarı tekrar ciddi oranda daralır ve üretim fazlası ortaya çıkarsa bu araçların Türkiye'ye getirilmesi mümkün olabilir.