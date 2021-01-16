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Haberler Galeri Sıfır otomobil kampanyaları Ocak 2021: Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Sıfır otomobil kampanyaları Ocak 2021: Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Sıfır otomobil fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemlerin yıl boyunca ikinci el araç fiyatlarının artmasına sebep oldu. Pandemi etkisiyle yıl boyunca artan ikinci el araç fiyatları sıfır otomobil fiyatlarını geçti. Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar için markaların güncel fiyatlarını haberimizde derledik. İşte Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 16:11
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Sıfır otomobil kampanyaları Ocak 2021: Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, markaların güncel fiyatlarını araştırıyor. 2021 Ocak ayı itibarıyla markalar fiyatlarını güncelledi. Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır araç üretimi durma noktasına gelmişti. Yıl sonu itibarıyla sıfır araçta arz talep dengesinin sağlanmasının ardından ikinci el fiyatları da yüzde 3-10 oranında bir düşüş yaşadı. Markaların 2021 Ocak ayı güncel sıfır otomobil fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

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Sıfır otomobil kampanyaları Ocak 2021: Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR?

Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz haberimizden marka marka 2021 Ocak ayı otomobil fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz.

İşte güncel fiyatlar:

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Sıfır otomobil kampanyaları Ocak 2021: Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Volvo S60 Inscription Plus B5 AWD Mild Hybrid 250 HP

783.019 TL

Yakıt: Hibrit
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1969 cc
Motor Gücü: 250 hp

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Sıfır otomobil kampanyaları Ocak 2021: Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1.6 JTD 120 HP DİZEL TCT

327.650 TL

Yakıt: Dizel
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1598 cc
Motor Gücü: 120 hp

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Sıfır otomobil kampanyaları Ocak 2021: Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Audi Q2 Sport 35 Turbo FSI 150 hp S tronic

434.245 TL

Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1498 cc
Motor Gücü: 150 hp