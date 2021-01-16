Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, markaların güncel fiyatlarını araştırıyor. 2021 Ocak ayı itibarıyla markalar fiyatlarını güncelledi. Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır araç üretimi durma noktasına gelmişti. Yıl sonu itibarıyla sıfır araçta arz talep dengesinin sağlanmasının ardından ikinci el fiyatları da yüzde 3-10 oranında bir düşüş yaşadı. Markaların 2021 Ocak ayı güncel sıfır otomobil fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...