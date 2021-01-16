HaberlerGaleriSıfır otomobil kampanyaları Ocak 2021: Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları ne kadar?
Sıfır otomobil kampanyaları Ocak 2021: Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları ne kadar?
Sıfır otomobil fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemlerin yıl boyunca ikinci el araç fiyatlarının artmasına sebep oldu. Pandemi etkisiyle yıl boyunca artan ikinci el araç fiyatları sıfır otomobil fiyatlarını geçti. Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar için markaların güncel fiyatlarını haberimizde derledik. İşte Volkswagen, Audi, BMW, Fiat, Ford, Dacia sıfır otomobil fiyatları...