15 Ocak 2021, Cuma
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Subaru'da tedarik sorunu! Fabrika üretimi durdurdu

Otomobil üreticisi , motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle 'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Subaru'da tedarik sorunu! Fabrika üretimi durdurdu

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.



Buna göre başkent 'nun kuzeybatısındaki eyaletinde yıllık toplam 700 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında üretime geçici ara verdi.



Firma, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem sebebiyle ara verdiğini ve hafta başında üretimi sürdürmeyi planladığını açıkladı.



'nin eyaletindeki tesislerinde de üretime ara verdiğini duyuran Subaru'nun Nisan başı itibarıyla sona erecek mali yıl üretim ve gelir-gider planlamalarının etkileneceği kaydedildi.



Öte yandan ülke genelindeki üretim sayılarını aylık 4 bin azaltırken, 'nin bölgesindeki fabrikasında üretime geçici ara verdiğini duyurmuştu.



, 'taki fabrikasında üretimi düşürürken, ise Tokyo'nun güneyindeki Kanagawa'daki "Note compact" üretim sayılarını düşürdüğünü açıkladı.

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