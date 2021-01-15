Subaru'da tedarik sorunu! Fabrika üretimi durdurdu
Otomobil üreticisi Subaru, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.
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Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.
Firma, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem sebebiyle ara verdiğini ve hafta başında üretimi sürdürmeyi planladığını açıkladı.
Toyota Motor, Teksas'taki fabrikasında üretimi düşürürken, Nissan ise Tokyo'nun güneyindeki Kanagawa'daki "Note compact" üretim sayılarını düşürdüğünü açıkladı.