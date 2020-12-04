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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Faizler sıfırlandı: Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte marka marka otomobil kampanyaları 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Faizler sıfırlandı: Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte marka marka otomobil kampanyaları 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Faizler sıfırlandı: Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte marka marka otomobil kampanyaları... Birçok otomobil firması, faizleri sıfırladı. Sürücülere sıfır faizli otomobil alma imkanı sunan kampanyaların detayları belli oldu. İşte marka marka merakla beklenen o liste... Giriş Tarihi: 04.12.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 10:40
Otomobil markaları yılın son kampanyasını yaptı. Hürriyet'in haberine göre; Bazıları sıfır faiz avantajını sunarken bazıları da vadeyi uzatıp faizi düşük tutmaya çalıştı.
İşte kampanyalar GALERİ DEVAM EDİYOR Audi Q2 100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz Audi A3 Sedan 100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz BMW 3 serisi 300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz BMW 2 Gran Coupe 250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz Citroen 120 bin lira krediye 30 ay vadede yüzde 0.99 faiz avantajı Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,991 faiz avantajı