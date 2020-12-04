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Haberler Galeri 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Faizler sıfırlandı: Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte marka marka otomobil kampanyaları

0 faizli araba kampanyaları 2020 | Faizler sıfırlandı: Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte marka marka otomobil kampanyaları

0 faizli araba kampanyaları 2020 | Faizler sıfırlandı: Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte marka marka otomobil kampanyaları... Birçok otomobil firması, faizleri sıfırladı. Sürücülere sıfır faizli otomobil alma imkanı sunan kampanyaların detayları belli oldu. İşte marka marka merakla beklenen o liste...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 10:40
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Faizler sıfırlandı: Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte marka marka otomobil kampanyaları

Otomobil markaları yılın son kampanyasını yaptı. Hürriyet'in haberine göre; Bazıları sıfır faiz avantajını sunarken bazıları da vadeyi uzatıp faizi düşük tutmaya çalıştı.

İşte kampanyalar

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Faizler sıfırlandı: Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte marka marka otomobil kampanyaları

Audi Q2

100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

Audi A3 Sedan

100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Faizler sıfırlandı: Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte marka marka otomobil kampanyaları

BMW 3 serisi

300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

BMW 2 Gran Coupe

250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Faizler sıfırlandı: Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte marka marka otomobil kampanyaları

Citroen

120 bin lira krediye 30 ay vadede yüzde 0.99 faiz avantajı

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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Faizler sıfırlandı: Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte marka marka otomobil kampanyaları

Ford

Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,991 faiz avantajı