Araba alacaklar dikkat! İkinci el araç fiyatları düşer mi yükselir mi?

"MUHTEMELEN YÜZDE 10-15 GİBİ BİR ARTIŞ DAHA DEVAM EDECEK"

Yurtlu, "Her seferinde 'Fiyatlar artık düşecek' gibi söylemler olsa da, her ay fiyatlar artarak devam ediyor. Sattığımız aracı 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyoruz. Bu gerçekten manidar bir durum. Biz bu işin ticaretini yaptığımız halde sattığımız malı kesinlikle yerine koyamıyoruz. Muhtemelen yüzde 10-15 gibi bir artış daha devam edecek ve kışa kadar bu artışlar devam edecek. Çünkü piyasaya sıfır araç girişi olmuyor. Sıfır araçları beklemek istemeyen insanlarda işini çözmek için ikinci ele sürekli talep ediyor. Bundan dolayı fiyat artışı da bir müddet daha devam edecek" ifadelerini kullandı.