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Son dakika: Yerli otomobil için önemli ön sipariş açıklaması

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
YERLİ OTOMOBİL İÇİN ÖNEMLİ ÖN SİPARİŞ AÇIKLAMASI

haberine göre; Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile ilişkin olarak ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara yönelik açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ön siparişlere ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, yerli otomobile ilişkin olarak beğenilerin yurt içi ve yurt dışından yoğun şekilde geldiği belirtilirken, üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin de titizlikle ilerlediği belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara ilişkin olarak da TOGG resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti.

TOGG'UN TWEETİ ŞÖYLE:

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu YERLİ OTOMOBİLİN ÖN SİPARİŞ FİYATI BELLİ OLDU
Milletimiz yerli otomobile sahip çıktı! MİLLETİMİZ YERLİ OTOMOBİLE SAHİP ÇIKTI!

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