İşte 2020 Toyota C-HR yenilendi! Toyota C-HR'nin motor ve donanım özellikleri neler?

Türkiye'de üretilen ilk hibrit model olma unvanını elde eden Toyota CH-R yenilendi. Toyota C-HR'de hangi değişiklikler oldu? Türkiye'de üretilip yaklaşık 50 farklı ülkeye ihraç edilen Toyota C-HR'nin motor ve donanım özellikleri neler? Toyota C-HR'de hangi teknolojik yenilikler yapıldı? İşte Toyota C-HR haberinin ayrıntıları…

Mevcut Toyota C-HR, Türkiye'de üretilip yaklaşık 50 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Amerikan versiyonuyla ilgili resmi detaylarıyla basına yansıyan makyajlı Toyota CH-R, kısa süre sonra Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Avrupa versiyonuyla karşımızda...