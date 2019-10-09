İşte 2020 Toyota C-HR yenilendi! Toyota C-HR'nin motor ve donanım özellikleri neler?
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Türkiye'de üretilen ilk hibrit model olma unvanını elde eden Toyota CH-R yenilendi. Toyota C-HR'de hangi değişiklikler oldu? Türkiye'de üretilip yaklaşık 50 farklı ülkeye ihraç edilen Toyota C-HR'nin motor ve donanım özellikleri neler? Toyota C-HR'de hangi teknolojik yenilikler yapıldı? İşte Toyota C-HR haberinin ayrıntıları…
Mevcut Toyota C-HR, Türkiye'de üretilip yaklaşık 50 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Amerikan versiyonuyla ilgili resmi detaylarıyla basına yansıyan makyajlı Toyota CH-R, kısa süre sonra Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Avrupa versiyonuyla karşımızda...
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