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Renault otomotiv pazarının lideri oldu

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 06.10.2019
ZİRVENİN SAHİBİ BELLİ OLDU

Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında 2018'i lider , bu yılın 9 ayında da konumunu korudu. Ocak-Eylül 2019 döneminde 42 bin 792 adetlik satış performansı kaydeden Renault'yu az farkla Fiat takip ederken, üçüncü, Ford dördüncü ve Toyota beşinci oldu. Otomobil pazarında segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satış C segmentinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 82,35 artarak 41 bin 992 seviyesinde gerçekleşirken, 2019'un 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,3 daralarak 281 bin 309 oldu.

Satışlarda eylül ayındaki artış dikkati çekerken, Türkiye'de de üretim yapan , geçen yılı lider kapatmasının ardından bu yılın üçüncü çeyreğinde de ilk sıradaki yerini az farkla korudu.

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