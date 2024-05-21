TÜSEB lise mezunu Güvenlik Görevlisi, Hizmetli ve Şoför arıyor! KPSS yok! Başvuru şartları neler?

Hizmetli Başvuru Şartları!

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla hijyen, temizlik kuralları, temizlik malzemelerinin kullanım özellikleri, uygun teknikle temizlik ve riskli alanların temizliği konularının herhangi birinden eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.