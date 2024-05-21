TÜSEB lise mezunu Güvenlik Görevlisi, Hizmetli ve Şoför arıyor! KPSS yok! Başvuru şartları neler?
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak toplayacağını açıklayan kurum adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte başvuru şartları ve detaylar…
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Güvenlik Görevlisi, Hizmetli ve Şoför kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca kurum başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte ilana ilişkin detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 20 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 24 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvuruları elektronik (online) kullanıcı girişi ile alacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları!
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (Silahlı) sahip olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.)
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.
9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
11. Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde, gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarında 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
12. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerindeki alımlar, ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. (İlan tarihi itibarıyla Ankara İli Merkez İlçeleri; Mamak, Altındağ, Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Pursaklar, Yenimahalle, Gölbaşı veya Sincan ilçelerinde ikamet ediyor olmak.)
Hizmetli Başvuru Şartları!
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Son başvuru tarihi itibarıyla hijyen, temizlik kuralları, temizlik malzemelerinin kullanım özellikleri, uygun teknikle temizlik ve riskli alanların temizliği konularının herhangi birinden eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.
5. Son başvuru tarihi itibarıyla en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.)
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.
9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
11. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerindeki alımlar, ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. (İlan tarihi itibarıyla Ankara İli Merkez İlçeleri; Mamak, Altındağ, Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Pursaklar, Yenimahalle, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde ikamet ediyor olmak.)
Şoför Başvuru Şartları!
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Son başvuru tarihi itibarıyla En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yeni tip M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.)
5. Son başvuru tarihi itibarıyla SRC-2 ve SRC-4 belgesine sahip olmak.
6. Son başvuru tarihi itibarıyla en az 3 (üç) yıl önce alınmış sürücü belgesine sahip olmak.
7. Son başvuru tarihi itibarıyla İstanbul İli içerisinde en az 3 (üç) yıl aktif şoförlük yapmış olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.)
8. Son başvuru tarihi itibarıyla ileri sürüş teknikleri ve güvenli sürüş teknikleri konularında eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.
9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
10. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.
12. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
13. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
14. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerindeki alımlar, ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. (İlan tarihi itibarıyla İstanbul İli Anadolu Yakası İlçeleri; Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Beykoz, Sancaktepe, Şile, Adalar, Çekmeköy veya Sultanbeyli ilçelerinde ikamet ediyor olmak.)
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