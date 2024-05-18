20-31 Mayıs Erdemir işçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu! Erdemir'e iş başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye'nin en büyük çelik üreticilerinden biri olan Erdemir, 2024 yılı için saat ücretli toplu işe alım sürecini başlattığını duyurdu. Bu önemli gelişme, birçok iş arayan için büyük bir fırsat sunuyor. Erdemir, güçlü üretim kapasitesi ve sektördeki öncü konumuyla bilinen bir firma olarak, yeni yetenekleri bünyesine katmak için kapılarını açıyor. Başvuru sürecinin 31 Mayıs'a kadar devam edeceği bildirilirken, başvuru yapmak isteyen adayların belirlenen tarihler içinde gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor. Başvurular, Erdemir'in resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru formunu doldurarak ve gerekli belgeleri yükleyerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Yassı çelik üreticisi Erdemir'in 2024 yılında saat ücretli toplu işe alımları için başvuru süreci 20 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Başvurular 20 Mayıs - 31 Mayıs tarihlerinde hafta içi her gün 08.00 - 16.00 saatleri arasında Erdemir Spor Salonu'nda yapılabilecek.
Adaylarda; meslek liselerinin elektrik/elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.
Adayların ilan tarihi itibariyle 18 - 26 yaş aralığında (21.05.1997 ve sonrası, 19.05.2006 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Karadeniz Ereğli nüfusuna kayıtlı olan veya 20 Kasım 2023 tarihinden önce Karadeniz Ereğli'de ikamet etmeye başlayan ve halen de ikamet edenlere öncelik verilecek. Ayrıca tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor.
Adayların kimlik belgeleri ile yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek. Uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından işe alımlar yapılacak.
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