20-31 Mayıs Erdemir işçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu! Erdemir’e iş başvurusu nasıl yapılır?

Adayların ilan tarihi itibariyle 18 - 26 yaş aralığında (21.05.1997 ve sonrası, 19.05.2006 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Karadeniz Ereğli nüfusuna kayıtlı olan veya 20 Kasım 2023 tarihinden önce Karadeniz Ereğli'de ikamet etmeye başlayan ve halen de ikamet edenlere öncelik verilecek. Ayrıca tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor.