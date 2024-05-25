İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşti.

- Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 1.662 Subay, 7 bin 301 Astsubay, 2 bin 63 Uzman Jandarma ve 21 bin 706 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 32 bin 732 personelin;

- Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1.769 amir ve 20 bin 791 polis Memuru rütbesindeki personelin ve

- Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 210 subay ve 592 astsubayın atamaları yapıldı.

Ataması yapılan personellerimize yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum

Rabbim sizleri korusun, gözetsin.

Kutsal vatan toprağımızın, Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman Polisimiz, kahraman Jandarmamız, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, dün olduğu gibi bugün de sonsuza kadar Aziz Milletimizin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir.