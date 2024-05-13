TEİ-TUSAŞ, 15 farklı kadroda eleman alımına başladı! KPSS sormuyor! İşte kadrolar ve şartları

Araç Geliştirme Yazılım Mühendisi

- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun,

- İyi derecede C#, Python, C++ bilen ve bu programlama dillerini en az 2 yıl kullanmış olan,

- İyi derecede nesne tabanlı kod geliştirme bilgisine sahip,

- Design patternları kullanabilen,

- Yazılım yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgili ve tecrübeli,

- Visual Studio, PyCharm, Qt, Git, Azure gibi yazılım geliştirme ide ve repository ortamlarında tecrübeli olan,

- Tercihen mühendislik hesaplamaları ve analizleri konularında araç geliştirme tecrübesine sahip,

- Son kullanıcıya yönelik arayüz (GUI) tasarlamış veya süreçleri tanımlayabilecek olan,