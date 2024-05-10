KPSS YOK! JGK 2024 yılı için öğrenci alımı yapacağını açıkladı! Başvurular mayıs ayı sonuna kadar
Jandarma Genel Komutanlığı lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapacağını ilan etti Yayınlanan kılavuz ile başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar açıklanırken başvurular vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden toplanmaya başladı. İşte ayrıntılar…
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde başlayacak lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan Komutanlık, Başvuruları online olarak toplamaya başladı. İşte başvuru tarihi ve şekli…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Jandarma Genel Komutanlığı lisansüstü öğrenci alımı başvuruları 6 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Öğrenci Temin Sistemi adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.
HANGİ BRANŞTA KAÇ KİŞİ ALINACAK?
- 28 Kamu Yönetimi,
- 10 Deniz Emniyeti ve Güvenliği,
- 10 Suç Araştırmaları,
- 10 Güvenlik Yönetimi,
- 10 Uluslararası Güvenlik ve Terörizm,
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
- Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile T.C. Anayasasının 76'ncı maddesinde tanımlanan suçlardan birisinden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak
- Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
- Her ne sebeple olursa olsun herhangi bir devlet kurumundan veya herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü programından çıkarılmamış olmak
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumda bulunmamak.), Lisans derecesine sahip olmak (Kesin kayıt tarihi öncesi mezun olacak durumda olan adayların başvuruları kabul edilecektir.)
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