Lise mezunu KPSS 50 ile Büro Personeli, Kütüphaneci, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Teknisyen alımı başladı!
Yıldız Teknik Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru tarihi ve şekli…
Yıldız Teknik Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Kütüphaneci, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Teknisyen kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine beraberinde başvuruda bulunacak adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar....
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Yıldız Teknik Üniversitesi personel alımı başvuruları 25 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 9 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurularını gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.
2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5. Her bir pozisyon unvanı için karşılarında belirtilen niteliklere sahip olmak.
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