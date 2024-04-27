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GSB en düşük 74 bin TL maaş ile personel alımı yapacak! Kadrolar açıklandı! İşte başvuru şartları…

Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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GSB en düşük 74 bin TL maaş ile personel alımı yapacak! Kadrolar açıklandı! İşte başvuru şartları…

Gençlik ve Spor Bakanlığı en düşük 74.250 TL en yüksek 111.375 TL maaş ile personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte yüksek maaş ödemesi yapacak. İşte kadrolar ve maaş tablosu….

Gençlik ve Spor Bakanlığı boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde personel alımı yapacağını açıkladı.

Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum başvuru serüveni başarı ile tamamlaya adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 111.375 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 6 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 17 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48' inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4' üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

h) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,

i) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 37.125,05 TL'ye yükseltilmiştir.

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