Üniversiteye en az lise mezunu Hemşire, Sağlık Teknikeri Hasta Bakıcı, Büro Personeli, Hizmetli, Teknisyen ve Güvenlik Görevlisi alımı başlıyor!
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar paylaşılırken başvurular Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfası üzerinden online olarak kabul edilecek.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Hemşire, Sağlık Teknikeri Hasta Bakıcı, Büro Personeli, Hizmetli, Teknisyen ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, adayları KPSS puan sıralaması esasına göre kabul edecek. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar ise yayınlanan ilan ile tüm adaylara duyuruldu.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı başvuruları 29 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 13 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e- Devlet üzerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurular kabul edilecek. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
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