Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 2024 Bakanlık sınavsız 8.000 işçi alımı başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusu, Bakan Göktaş'ın açıklamasıyla gündemde yer aldı. Farklı branşlarda personel alımı gerçekleştirecek olan Bakanlık, web sitesi üzerinden başvuru şartları, kadro branş dağılımı ve başvuru tarihlerini duyuracak. Sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, yurt yönetim personeli ve destek personeli gibi pek çok branştan yapılacak olan başvuruların alınması için alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru yapılması bekleniyor. İşte detayları...