Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 2024 Bakanlık sınavsız 8.000 işçi alımı başvuru şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, başvuruda bulunacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan personel alımı ilanının ardından, kılavuz ve başvuru ayrıntıları hakkında bilgi almak isteyenlerin sayısı artıyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Baknalığı 8.000 personel alımı başvuruları başladı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusu, Bakan Göktaş'ın açıklamasıyla gündemde yer aldı. Farklı branşlarda personel alımı gerçekleştirecek olan Bakanlık, web sitesi üzerinden başvuru şartları, kadro branş dağılımı ve başvuru tarihlerini duyuracak. Sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, yurt yönetim personeli ve destek personeli gibi pek çok branştan yapılacak olan başvuruların alınması için alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru yapılması bekleniyor. İşte detayları...
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alınacak. Alıma ilişkin kararnamenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığı belirtildi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.
KPSS Şartı Aranacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.
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- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 2024 Bakanlık sınavsız 8.000 işçi alımı başvuru şartları neler?
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