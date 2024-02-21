TCDD KPSS şartsız personel alıyor! İŞKUR üzerinden lise mezunu adayların başvurabileceği kadrolar belli oldu! İşte başvuru şartları…
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), belirtilen kadrolara en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru sürecine dair detayları açıklayan kurum, KPSS puanı şartı aramayacak. Başvuruların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), toplamda 95 işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar kapsamında 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) pozisyonlarına personel alınacak. İlanın detaylarına göre, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak başvurularda KPSS puan şartı aranmayacak ancak adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. İlgili detaylar İŞKUR üzerinden paylaşıldı ve başvurular online olarak gerçekleştirilecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 19 Şubat 2024 tarihinde başlayıp 23 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adayların personel alımı başvurusu için İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapmanız gerekiyor. İlanlar için arama kısmına "TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü" yazın ve ara butonuna tıklayın. İlanlar karşınıza listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yaparak başvuru işlemini tamamlayın…
GENEL HUSUSLAR
1- Yayımlanacak işgücü taleplerine başvuru yapacak adayların;
- Belirtilen meslek yüksekokulu programları veya meslek lisesi bölümlerinin herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.
Söz konusu işgücü taleplerine belirtilen program veya bölümlerin herhangi birinden mezun olup üst öğrenim bitirenlerde başvuru yapabilecektir.
- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
- İlan tarihi itibariyle; 7212.07 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), 7212.38 Çelik Kaynakçısı, 7212.02 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı, 7212.06 Oksi-Gaz Kaynakçısı 7212.08 Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı, 7212.31 Ark Kaynakçısı, 7212.39 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası, 7212.40 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi, 7212.32 Otomotiv Kaynakçısı, 7212.37 Otomotiv Kaynak İşçisi, 7214.06 Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi, 7214.25 Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası, 3112.23 Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni, 7212.18 Boru Kaynakçısı, 7212.43 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı), 7213.03 Karoserci, 3115.17 Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni, 3119.08 Kaynak Teknikeri, 3119.09 Metal İşleri Teknikeri 7213.19 Tanker İmalat Ustası, 7213.20 Damperli Kasa İmal Ustası, meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını kare kodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgeleyerek, TS EN ISO 9606-1 (Çelik Kaynakçı) Standardına uygun sertifikaya sahip olması gerekmektedir.
2- İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp nihai listede bulunan adaylar, noter huzurda kura çekimi öncesi ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları belirlemek üzere aşağıdaki belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 04.03.2024 – 22.03.2024 tarihleri arasında teslim edecektir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.
3- Başvuru yapan adaylarda KPSS şartı aranmadığından evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda uygulama ve sözlü sınavına katılacak iş gücü talebinin 4 katı aday, 17.04.2024 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.
4- Adayların uygulama ve sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
5- Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 5 puan, yazılı iletişimleri 5 puan, sözlü iletişimleri 5 puan, uygulama ise 50 puan olmak üzere beceri alanında 65 puan üzerinden,
Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 7 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 35 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır.
6- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
7- Başvuru yapacak adaylar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecektir.
8- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
9- İşe başlayan kaynakçı 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
10- İşe başlayan kaynakçının deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.
11- İşe başlayan kaynakçı atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.
12- İşe başlayan kaynakçı vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
13- Kaynakçı olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,
3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)
4- Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)
5- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,
6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,
7- TS EN ISO 9606-1 (Çelik Kaynakçı) Standardına uygun sertifika
8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.
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