EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
Engelli memur alımı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları beklenirken, flaş bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 2 bin 392 engelli atamasının yapılacağı tarihi duyurdu. EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercih başvuruları, 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi binlerce aday, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda.
10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında EKPSS yerleştirme başvurusunu tamamlayan adaylar için sevindirici bir haber geldi. Bakan Göktaş, kamuya 2 bin 392 engelli memur atamasının yapılacağı tarihi duyurdu. Ardından EKPSS tercih sonuçlarına yönelik sorgulamalar hız kazandı. Sonuçlar, adayların ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişimine açılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler, kura usulüyle gerçekleştirilecek olup adayların aldığı puanlar büyük önem taşıyacak. Peki EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve boş kadrolara yerleştirme için yapılan tercih işlemleri, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik gereğince ÖSYM tarafından 10-19 Ocak tarihlerinde tamamlandı.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, uzun süredir bekleyen binlerce engelli memur adayına müjdeli bir haber verdi.
Bakan Göktaş, "19 Şubat Pazartesi günü, 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız." dedi.
Bu doğrultuda, kamuya yapılacak 2 bin 392 yeni engelli atama sonuçları, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü belli olacak.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
TERCİH YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.
Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır. Yerleştirme işleminde
adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi 9 bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;
Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.
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- EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
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