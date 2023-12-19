KPSS 60 puan yeterli! TCDD 17 faklı ilde ile Makinist alıyor! İŞKUR şartları tek tek açıkladı! İşte kadrolar…
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı 60 ve üzeri olan adaylar için İŞKUR aracılığıyla 199 makinist işçisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 17 farklı ilde yapılacak olan alımlar için başvuru sürecinin detaylarını açıkladı. İşte ayrıntılar…
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Makinist İşçi kadrosunda istihdam sağlamak üzere 199 kişi alımı gerçekleştirecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek başvuru sürecine dair detayları online olarak paylaşan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puanı şartını arıyor. Adaylar, ilan edilen kadrolara başvuru yapabilmek için resmi kurum kaynaklarını takip ederek başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgi alabilirler. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ
TCDD Makinist alımı başvuruları 18 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 22 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvuru için belirtilen belgeler ile birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacak. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecek.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi)
3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirtir)
4) TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.)
5) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu
6) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak Başvuru Formu
7) TREN MAKİNİSTİ EHLİYETİ
8) KPSS Sonuç Belgesi (18.09.2022 açıklama tarihli)
TCDD ALIM YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER VE KONTENJANLAR
- Maltepe Marmaray Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü Tren 14
- Kapıkule Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 17
- Derince Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 3
- Karabük Ülkü Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 5
- Yerköy Lojistik Şefliği Tren Makinisti 17
- Kayseri Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 3
- Irmak Lojistik Şefliği Tren Makinisti 4
- Çankırı Lojistik Şefliği Tren Makinisti 11
- İzmir Alsancak Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 20
- Uşak Lojistik Şefliği Tren Makinisti 2
- Kars Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 23
- Divriği Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 22
- Malatya Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 46
- Elazığ Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 2
- Van Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 3
- Ulukışla Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 5
- Tavşanlı Lojistik Müdürlüğü Tren Makinisti 2
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