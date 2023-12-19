KPSS 60 puan yeterli! TCDD 17 faklı ilde ile Makinist alıyor! İŞKUR şartları tek tek açıkladı! İşte kadrolar…

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Makinist İşçi kadrosunda istihdam sağlamak üzere 199 kişi alımı gerçekleştirecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek başvuru sürecine dair detayları online olarak paylaşan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puanı şartını arıyor. Adaylar, ilan edilen kadrolara başvuru yapabilmek için resmi kurum kaynaklarını takip ederek başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgi alabilirler. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURU TARİHİ

TCDD Makinist alımı başvuruları 18 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 22 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.