İlkokul mezunu olmak yeterli! İŞKUR kadroları ve şartları açıkladı! Toplamda 65.425 personel ve işçi alımı yapılacak!
İŞKUR, Türkiye genelinde ilkokul mezunu adaylar için toplamda 65.425 personel ve işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamaya göre, başvuruda bulunacak adaylar, ilgili kadrolar için KPSS puanı şartını veya mülakatla alım yapılıp yapılmadığını incelemeleri gerekmektedir. İlan edilen bu geniş istihdam fırsatları, ilkokul mezunu olan bireyler için çeşitli sektörlerde iş imkanları sunarak istihdamı artırmayı hedefliyor. İşte aralık ayında İŞKUR üzerinden açıklanan kadro ve kontenjanların listesi…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2023 yılının son güncel personel ve işçi alım ilanlarını yayınladı. 81 il kapsamında alımı yapılacak alımlara başvuracak adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puansız mülakatla istihdam sağlıyor. Toplamda 65.425 kişilik istihdam için İŞKUR başvuruları toplamaya başladı. İşte Aralık ayı sonuna kadar İŞKUR üzerinden personel ve işçi alımı yapılacak kadrolar ve boş kontenjanlar….
İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI!
- Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 648
- Ambar/Depo Görevlisi 1.757
- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1.010
- Depo İşçisi (Elleçleme) 1.577
- Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 706
- Mekanik Bakım Onarımcısı 572
- Metal Mamuller Montaj İşçisi 594
- Mutfak Görevlisi 663
- Ön Muhasebeci 1.455
- Paketleme İşçisi 2.253
- Reyon Görevlisi 1.011
- Satış Danışmanı / Uzmanı 4.248
- Sevkiyat Görevlisi 580
- Şoför-Yük Taşıma 1.162
- Temizlik Görevlisi 4.195
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