İlkokul mezunu olmak yeterli! İŞKUR kadroları ve şartları açıkladı! Toplamda 65.425 personel ve işçi alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2023 yılının son güncel personel ve işçi alım ilanlarını yayınladı. 81 il kapsamında alımı yapılacak alımlara başvuracak adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puansız mülakatla istihdam sağlıyor. Toplamda 65.425 kişilik istihdam için İŞKUR başvuruları toplamaya başladı. İşte Aralık ayı sonuna kadar İŞKUR üzerinden personel ve işçi alımı yapılacak kadrolar ve boş kontenjanlar….

İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI!