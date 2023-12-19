SGK personel alımına başlayacak! Başvuruda bulunacak adayların en az 70 KPSS puanına sahip olması gerekiyor!
Sosyal Güvenlik Kurumu en az 70 KPSS puan ile 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar kurumca paylaşılan ilan metni ile adaylara duyuruldu. İşte başvuru şartları ve tarihi…
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), Genel İdari Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte ilana ilişkin merak edilen tüm detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı başvuruları 25 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 5 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak başvuru yapacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
2) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1'de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)
3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak
4) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak
5) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Tablo-1'de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.
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