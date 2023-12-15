Göç İdaresi memur alım ilanı yayınladı! KPSS 70 puanı olan başvuruda bulunabilecek. İşte sınav tarihi ve şartları…
Göç İdaresi Başkanlığı en az KPSS 70 puan ile 76 İl Göç Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini ilan etti. Başvuru sürecine ve sınava ilişkin merak edilen detayları ise yayınladı ilan ile adaylara duyurdu. İşte merak edilen ayrıntılar…
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, en az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş adaylar arasından 76 İl Göç Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arayacak.
Ayrıca kurum başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adayları sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutacak. Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne yaptırılacak. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Göç İdaresi Başkanlığı İl Göç Uzman Yardımcısı alımı başvuruları 19 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 28 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e-DevletGöç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyer kapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi başvurularını gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
3- ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
4- 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
SINAV NE ZAMAN VE NEREDE?
Sınavının yazılı bölümü 28 Ocak 2024 (Pazar günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacak. Adaylar bu belgeleri 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresi üzerinden temin edebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay 'Ekmek yerine tüketin' diyerek açıkladı! Dünyanın en faydalı besini...
- Yeni asgari ücret bu rakamın üzerine çıkacak! Tahminler açıklandı! Yüzde 40, 45, 50 artışı sonrası net-brüt…
- Telefondan gelen az ses sorununa şipşak çözüm! Yöntemi oldukça basit: Çıkan sese inanamayacaksınız
- Osmanlı'nın kazandığı en garip savaş! Tek mermi atmadan düşmanı ezdi geçti! 2 ordu daha karşı karşıya gelmeden...
- Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
- SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...
- EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...
- 181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak
- UEFA Konferans Ligi kura ve Play-Off maç tarihleri | 2023 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kanarya'nın muhtemel rakipleri...
- Yerli malı haftası ne demek, önemi nedir? Yerli malı haftası ne zaman kutlanıyor 2023?