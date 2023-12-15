Göç İdaresi memur alım ilanı yayınladı! KPSS 70 puanı olan başvuruda bulunabilecek. İşte sınav tarihi ve şartları…

3- ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4- 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,