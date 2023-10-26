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İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu 35 bin işçi alımı yapılacak! İŞKUR resmi ilanları

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Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu 35 bin işçi alımı yapılacak! İŞKUR resmi ilanları

İŞKUR aracılığı ile en az ilkokul mezunu 35.648 kişilik Beden İşçisi alımı ilanı yayınladı. Başvuru süreci ve şartlarına ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurumlar, başvuruları online olarak toplamaya devam ediyor. İşte ilanlar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alım ilanı yayınlanmaya devam ediyor. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe istihdam etmek üzere 35.648 Beden İşçisi alımı yapılacağını açıklayan kurumlar, adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı arıyor. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ise başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylara ilişkin açıklamalar yapıldı. İşte güncel İŞKUR personel alım ilanları…

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.

Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir. İlanlara girerek E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak koşulu ile ilanlara kolayca başvurabilirsiniz

İŞKUR GİRİŞ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu,

18 ile 45 yaş arası,

Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.

BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?

Beden İşçisi kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLAR

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLAR

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLAR

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLAR

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLAR

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLAR

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLAR

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLAR

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLAR

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLAR

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLAR

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