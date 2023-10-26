İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu 35 bin işçi alımı yapılacak! İŞKUR resmi ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alım ilanı yayınlanmaya devam ediyor. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe istihdam etmek üzere 35.648 Beden İşçisi alımı yapılacağını açıklayan kurumlar, adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı arıyor. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ise başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylara ilişkin açıklamalar yapıldı. İşte güncel İŞKUR personel alım ilanları…

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.