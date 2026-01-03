03 Ocak 2026, Cumartesi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Kayıp bilezikler nerede?
Yalova'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Güllü ile ilgili soruşturma derinleşirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle tartışmalarını gizlice kaydedip sevgilisine gönderdiği ortaya çıktı. Ses kayıtlarında 'Seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum.' diyen Gülter'in, annesinin kolundaki altınlarla çektiği fotoğrafları da Kervan'a gönderdiği tespit edildi. Fotoğraflarda görülen bileziklerin kayıp olduğu bildirildi.
Giriş Tarihi: 03.01.2026 09:01