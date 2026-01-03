Güllü’nün kızı Tuğyan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Kayıp bilezikler nerede?

"CANINA KIYMAYA KALKTI"

Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşandı.

Son zamanlarda annemin, Tuğyan ve onun sevgilisi Kervan ile arası iyi değildi. Bir gün ablam canına kıymak istedi. Mutfak camında... O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben düzelttim. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır!