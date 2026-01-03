03 Ocak 2026, Cumartesi

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Kayıp bilezikler nerede?

Yalova'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Güllü ile ilgili soruşturma derinleşirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle tartışmalarını gizlice kaydedip sevgilisine gönderdiği ortaya çıktı. Ses kayıtlarında 'Seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum.' diyen Gülter'in, annesinin kolundaki altınlarla çektiği fotoğrafları da Kervan'a gönderdiği tespit edildi. Fotoğraflarda görülen bileziklerin kayıp olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 03.01.2026 09:01
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmesi sonrası başlatılan soruşturma derinleşti. Sanatçının ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, anne ve kız arasında geçtiği iddia edilen yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Tuğyan'ın annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiği ve bu kayıtları sevgilisi Kervan'a ilettiği belirlendi.

İŞTE TUĞYAN'IN YENİ SES KAYITLARI

Kayıtlarda dikkat çeken anlardan biri, Tuğyan'ın annesine karşı "Ben seni hazmedemiyorum anne" sözleri oldu. Tuğyan, tartışma sırasında şunları söylüyor:

"Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Güllü'nün yanıtı ise şöyle: "Sen benim gözümün nurusun."

Tuğyan devam ediyor: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."

Güllü ise, kızının sözleri karşısında: "Ne güzel söyledin" ifadelerini kullanıyor.

KAYIP BİLEZİKLER NEREDE?
Öte yandan Tuğyan'ın annesinin fotoğrafını çekerek Kervan'a gönderdiği bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta ünlü sanatçının kolunda yer alan çok sayıda bilezik dikkat çekti.

4 Nisan 2025'te Güllü'nün mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafı Tuğyan'ın, sevgilisi Kervan'a "Kocana selam söyle diyor" mesajıyla ilettiği görüldü. Ancak Güllü'nün sır ölümünün ardından Güllü'ye ait bilezikler de ortadan kayboldu.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU A HABER'E KONUŞMUŞTU!

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, katıldığı A Haber canlı yayınında, cinayetle ilgili olarak ablası Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'ı işaret etti:

"Neden annem öldürülsün sorusu sorulduğunda aklıma tek bir ihtimal geliyor: Sevgilisi Kervan, ablama 'Annen olduğu sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş!"

"BİR METİN HAZIRLAYIN' DEDİM"

Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım. Ben hastaneye giderken aklımda hiçbir şüphe yoktu. Özellikle ablamın bayılmasını falan gördüğümde olayın bir kaza olduğunu düşünüyordum. Sonra bana intihar olduğu söylendi. Bir açıklama yapılması gerektiği ifade edilince, 'Bir metin hazırlayın, verin; ben anlatayım' dedim.

"ABLAMIN KARAKTERİ GÜÇSÜZ"

Ablam ile annem arasında zaman zaman her ailede olan tartışmalardan olurdu. Ablam duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. İlişkileri anlamında ise daha güçsüz karakterdedir, karşısındaki ne istiyorsa her şeyi yapar. Hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır.

"CANINA KIYMAYA KALKTI"
Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşandı.

Son zamanlarda annemin, Tuğyan ve onun sevgilisi Kervan ile arası iyi değildi. Bir gün ablam canına kıymak istedi. Mutfak camında... O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben düzelttim. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır!