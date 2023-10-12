KPSS şartı aramıyor! Türksat yüksek maaş ile 112 personel alımı yapacağını açıkladı! İşte başvuru ekranı…
Türksat KPSS şartı aramaksızın 50 farklı pozisyon için toplamda 112 personel alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte yüksek maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte başvuru ekranı
Türksat yeni personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. 50 farklı pozisyon için toplamda 112 personel istihdamı sağlayacağını belirten Türksat, başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylara yüksek maaş ödemesi yapacak. Boş kadro ve kontenjan detaylarını açıklayan kurum, adaylardan KPSS puan şartı ise aramıyor. İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar…
TÜRKSAT BAŞVURUSU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türksat personel alımı başvurunda bulunabilmek için öncelikle Türksat Kariyer kariyer.turksat.com.tr/jobs internet adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan ilanlar arasından başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve ilanda yer alan " İlana Başvur" ikonuna tıklayın.
Karşınıza çıkan sayfada gerekli kullanıcı bilgilerini girerek üyelik işlemini tamamlayarak başvuru sürecini tamamlayın.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. T.C vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.
7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.
TÜRKSAT HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?
BT Veri Tabanı Uzmanı (A-009) 11.10.2023
Yapı İşleri Destek Personeli (C-008) 11.10.2023
UH Veri Haberleşme Sistemleri Personeli (B-027) 11.10.2023
BT Proje Destek Personeli (C-009) 5.10.2023
UH Uydu Yer Kontrol Yazılım Sistemleri Personeli (B-026) 24.9.2023
UH Spektrum Yönetimi Personeli (B-024) 24.9.2023
KH Kablo Sistemleri Destek Personeli (C-004) 22.9.2023
UH Ar-Ge Tasarım ve Donanım Geliştirme Personeli (B-022) 22.9.2023
Satın Alma Personeli (B-20) 22.9.2023
UH İzleme ve Arıza Personeli (B-023) 22.9.2023
Regülasyon Personeli (B-019) 22.9.2023
Pazarlama Personeli (B-017) 22.9.2023
Mekanik İşler Personeli (B-016) 22.9.2023
Proje Yönetim Personeli (B-018) 22.9.2023
UH Anten ve RF Sistemleri Personeli (B-021) 22.9.2023
Teknik Altyapı Destek Personeli (C-005) 22.9.2023
KH İzleme ve Arıza Personeli (B-029) 22.9.2023
UH Uydu Kontrol Operasyon Destek Personeli (C-007) 22.9.2023
KH İzleme ve Arıza Destek Personeli (C-003) 22.9.2023
UH Uydu Kontrol Operasyon Personeli (B-025) 22.9.2023
UH Uydu Kontrol Operasyon Personeli (B-025) 22.9.2023
UH İzleme ve Arıza Destek Personeli (C-006) 22.9.2023
Yönetim Sistemleri Personeli (B-028) 22.9.2023
BT Sistem Destek Personeli (C-001) 22.9.2023
KH Kablo Sistemleri Headend Personeli (B-013) 22.9.2023
KH Kablo Sistemleri Altyapı Personeli (B-012) 22.9.2023
İş Geliştirme Personeli (B-011) 22.9.2023
BT Linux-Unix Uzmanı (A-006) 22.9.2023
Mali İşler Personeli (B-015) 22.9.2023
BT İşletim Sistemi Uzmanı (A-005) 22.9.2023
BT Coğrafi Bilgi Sistemleri Personeli (B-002) 22.9.2023
Kurumsal İletişim Personeli (B-014) 22.9.2023
BT Entegrasyon Uzmanı (A-004) 22.9.2023
BT Analiz Personeli (B-001) 22.9.2023
Uyum Uzmanı (A-015) 22.9.2023
KH Kablo Sistemleri Altyapı Uzmanı (A-011) 22.9.2023
İş Geliştirme Uzmanı (A-010) 22.9.2023
İnşaat ve Proje Personeli (B-010) 22.9.2023
BT Depolama Sistem Personeli (B-003) 22.9.2023
BT Test Personeli (B-007) 22.9.2023
BT Network Personeli (B-006) 22.9.2023
Pazarlama Uzmanı (A-013) 22.9.2023
BT Yazılım Geliştirme Personeli (B-009) 22.9.2023
BT Güvenlik Analiz Personeli (B-004) 22.9.2023
Ürün Yönetim Uzmanı (A-016) 22.9.2023
BT Veri Tabanı Personeli (B-008) 22.9.2023
BT işletim Sistemi Personeli (B-005) 22.9.2023
Kurumsal İletişim Uzmanı (A-012) 22.9.2023
Proje Yöneticisi (A-014) 22.9.2023
BT Analiz Uzmanı (A-001) 22.9.2023
BT Network Uzmanı (A-007) 22.9.2023
BT Test Uzmanı (A-008) 22.9.2023
BT Depolama Sistem Uzmanı (A-003) 22.9.2023
BT Çözüm Mimarı (A-002) 22.9.2023
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- KPSS şartı aramıyor! Türksat yüksek maaş ile 112 personel alımı yapacağını açıkladı! İşte başvuru ekranı…
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