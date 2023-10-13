KPSS şartı yok! Kızılay 23 farklı kadro için personel alım ilanı yayınladı! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Kızılay, KPSS şartı aranmaksızın 8 farklı il için 23 farklı kadroya personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuru sürecine dair detayları resmi kariyer sayfası üzerinden paylaşan kurum, adaylardan gelen başvuruları online olarak almaya devam ediyor. En az ön lisans mezunu adayları değerlendirecek olan kurum, başvuru şartları ve tarihlerini de ilan etti. Kızılay'ın güncel ilanlara ve başvuru ekranına ulaşmak için resmi kariyer sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsatlarla ilgilenen adaylar, başvuru sürecine ilişkin tüm bilgileri resmi kaynaklar üzerinden detaylı bir şekilde edinebilirler.

KIZILAY HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

Kızılay Eylül ayı içerisinde personel ilanı yayınlamaya devam ediyor. İşte kadrolara ilişkin ilanlar;