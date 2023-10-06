En düşük 22 bin TL maaş ile 3.383 memur ve kadrolu personel alımı başladı! 2023 Ekim ayı Belediye, Bakanlık, Üniversite ve Kamu Kurumları alım ilanları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ekim ayı boyunca 3.383 memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kurumlara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kadrolar için KPSS 50 puan yeterli olurken bazı kadrolar için KPSS puan sıralaması esas alınıyor. En az lise mezunu adayların başvurabileceği ilanlara Ekim ayı süresince alımlara devam edecek. Ayrıca İlan kapsamında memur alımlarında en düşük 22 bin TL maaş ödeme yapılacakken bazı kadrolar için maaş ödemesi 99 bin TL'lere kadar yükselebiliyor. İşte Ekim ayı memur ve personel alımı yapacak kurum ve kuruluşlar….