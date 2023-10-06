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Haberler Galeri En düşük 22 bin TL maaş ile 3.383 memur ve kadrolu personel alımı başladı! 2023 Ekim ayı Belediye, Bakanlık, Üniversite ve Kamu Kurumları alım ilanları

En düşük 22 bin TL maaş ile 3.383 memur ve kadrolu personel alımı başladı! 2023 Ekim ayı Belediye, Bakanlık, Üniversite ve Kamu Kurumları alım ilanları

Kamuya Ekim ayı içerisinde en düşük 22 bin TL maaş ile memur ve personel alım ilanları yayınlandı. En az lise mezunu adaylar arasından alım yapacağını açıklayan kurumlar yine beraberinde bazı kadrolar için en az 50 KPSS puanla dahi boş olan kadrolarına alım yapıyor. Kamu Kurumlarının ekim ayı memur ve personel alım ilanları….

Giriş Tarihi: 06.10.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 17:46
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En düşük 22 bin TL maaş ile 3.383 memur ve kadrolu personel alımı başladı! 2023 Ekim ayı Belediye, Bakanlık, Üniversite ve Kamu Kurumları alım ilanları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ekim ayı boyunca 3.383 memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kurumlara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kadrolar için KPSS 50 puan yeterli olurken bazı kadrolar için KPSS puan sıralaması esas alınıyor. En az lise mezunu adayların başvurabileceği ilanlara Ekim ayı süresince alımlara devam edecek. Ayrıca İlan kapsamında memur alımlarında en düşük 22 bin TL maaş ödeme yapılacakken bazı kadrolar için maaş ödemesi 99 bin TL'lere kadar yükselebiliyor. İşte Ekim ayı memur ve personel alımı yapacak kurum ve kuruluşlar….

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En düşük 22 bin TL maaş ile 3.383 memur ve kadrolu personel alımı başladı! 2023 Ekim ayı Belediye, Bakanlık, Üniversite ve Kamu Kurumları alım ilanları

EKİM AYI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI

Ekim ayında Kamuya 3.383 memur ve personel alımı yapılacak. İşte alım yapacak kurumlar ve başvuru tarihleri;

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En düşük 22 bin TL maaş ile 3.383 memur ve kadrolu personel alımı başladı! 2023 Ekim ayı Belediye, Bakanlık, Üniversite ve Kamu Kurumları alım ilanları

- BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 6 Ekim - 20 Ekim)

- GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 19 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Ekim - 19 Ekim)

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En düşük 22 bin TL maaş ile 3.383 memur ve kadrolu personel alımı başladı! 2023 Ekim ayı Belediye, Bakanlık, Üniversite ve Kamu Kurumları alım ilanları

- GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 11 ADET MEMURU ALACAK ( 27 Kasım - 1 Aralık)

- GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1453 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 6 Ekim - 10 Ekim)

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En düşük 22 bin TL maaş ile 3.383 memur ve kadrolu personel alımı başladı! 2023 Ekim ayı Belediye, Bakanlık, Üniversite ve Kamu Kurumları alım ilanları

- SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 10 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 4 Ekim - 18 Ekim)

- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 31 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 3 Ekim - 17 Ekim)