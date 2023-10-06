HaberlerGaleriEn düşük 22 bin TL maaş ile 3.383 memur ve kadrolu personel alımı başladı! 2023 Ekim ayı Belediye, Bakanlık, Üniversite ve Kamu Kurumları alım ilanları
En düşük 22 bin TL maaş ile 3.383 memur ve kadrolu personel alımı başladı! 2023 Ekim ayı Belediye, Bakanlık, Üniversite ve Kamu Kurumları alım ilanları
Kamuya Ekim ayı içerisinde en düşük 22 bin TL maaş ile memur ve personel alım ilanları yayınlandı. En az lise mezunu adaylar arasından alım yapacağını açıklayan kurumlar yine beraberinde bazı kadrolar için en az 50 KPSS puanla dahi boş olan kadrolarına alım yapıyor. Kamu Kurumlarının ekim ayı memur ve personel alım ilanları….
Giriş Tarihi: 06.10.2023 17:46Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 17:46