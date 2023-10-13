İçişleri Bakanlığı 77 Kaymakam adayı alımı yapacak! 2023 Kaymakam alımı başvuruları ne zaman yapılacak

T.C. İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 77 kaymakam adayı alımı yapacağını açıkladı. Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun adaylar arasından tercih yapacak olan Bakanlık, başvuruları ÖSYM üzerinden toplayacak. İşte ayrıntılar….

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İçişleri Bakanlığı kaymakam adayı alımı için başvurular, 20 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 23 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru tarihi ise 6 Kasım 2023.

BAŞVURU EKRANI