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İçişleri Bakanlığı 77 Kaymakam adayı alımı yapacak! 2023 Kaymakam alımı başvuruları ne zaman yapılacak

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Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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İçişleri Bakanlığı 77 Kaymakam adayı alımı yapacak! 2023 Kaymakam alımı başvuruları ne zaman yapılacak

İçişleri Bakanlığı 35 yaşını geçmemiş ve belirtilen üniversitelerden mezun adaylar arasından kaymakam adayı alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak eden tüm detayları açıklayan Bakanlık, başvuruları 20 Ekim itibari ile toplamaya başlayacak. İşte başvuru ekranı

T.C. İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 77 kaymakam adayı alımı yapacağını açıkladı. Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun adaylar arasından tercih yapacak olan Bakanlık, başvuruları ÖSYM üzerinden toplayacak. İşte ayrıntılar….

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İçişleri Bakanlığı kaymakam adayı alımı için başvurular, 20 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 23 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru tarihi ise 6 Kasım 2023.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

2) Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

3) Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

4) 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

5) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

6) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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