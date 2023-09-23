23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri KPSS 55 puan ile itfaiye eri alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu! İşte detaylar

KPSS 55 puan ile itfaiye eri alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu! İşte detaylar

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
ABONE OL
KPSS 55 puan ile itfaiye eri alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu! İşte detaylar

Antalya Büyükşehir Belediyesi en az 55 puan ile İtfaiye eri alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin detaylar yayınlanan ilanda belli olurken adayların en az C sınıfı ehliye sahip olmaları gerekiyor. İşte itfaiye alımı şartları…

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 50 İtfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 55 KPSS puan şartı arıyor. İşte merak edilen detaylar ve şartlar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı başvuruları 23 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 27 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar gerekli belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar başvuru formunu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.antalya.bel.tr adresi üzerinden temin edecektir. Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak, Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru sırasında yapılacaktır.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Elon Musk günde 8 bin TL maaş ile Türkçe bilen müşteri temsilcisi alımı yapıyor! Türkiye’deki müşterilerin sorunlarını çözecek ELON MUSK GÜNDE 8 BİN TL MAAŞ İLE TÜRKÇE BİLEN MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ALIMI YAPIYOR! TÜRKİYE’DEKİ MÜŞTERİLERİN SORUNLARINI ÇÖZECEK
Diyanet personel alımı ön başvuru tarihi 2023 DİYANET PERSONEL ALIMI ÖN BAŞVURU TARİHİ 2023
YSK 99 bin TL maaş ile personel alımına başlıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı… YSK 99 BİN TL MAAŞ İLE PERSONEL ALIMINA BAŞLIYOR! İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI VE EKRANI…
74 bin TL maaş ile personel alıyor! 74 BİN TL MAAŞ İLE PERSONEL ALIYOR!
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA