KPSS 55 puan ile itfaiye eri alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu! İşte detaylar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 50 İtfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 55 KPSS puan şartı arıyor. İşte merak edilen detaylar ve şartlar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı başvuruları 23 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 27 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar gerekli belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.