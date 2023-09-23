Elon Musk günde 8 bin TL maaş ile Türkçe bilen müşteri temsilcisi alımı yapıyor! Türkiye’deki müşterilerin sorunlarını çözecek
Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Starlink Uydu hizmeti bünyesinde çalıştırmak üzere Türkçe bilen müşteri temsilcisi alımı yapacağını açıkladı. Günlük 8 bin TL maaşla çalışacak personel alımına ilişkin detaylar ise ilanda belirtildi. İşte detaylar…
Starlink Uydu hizmeti bünyesinde Türkçe ve İngilizce bilen Müşteri temsilci alımı yapılacağı duyuruldu. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'e bağlı uydu internet hizmeti veren Starlink, Türkiye'de de resmi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Hatta bilindiği üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, resmi internet sitesi üzerinde 25 Eylül'e işaret ederek Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair bir açıklamada bulunmuştu. Söz konusu açıklamanın ardından SpaceX rekor maaşla müşteri temsilcisi ilan açtı.
GÜNLÜK YAKLAŞIK 8 BİN TL MAAŞ VERECEK!
SpaceX yayınladığı ilanda müşteri temsilcisi olarak ise başlayacak personel için saatlik 24.50 dolar ücret ödeyeceğini açıkladı. Buda günlük 294 dolara yani güncel kurla yaklaşık 8 bin TL'ye denk geliyor. İşte ilanda yer alan vardiya saatleri;
Aşağıdaki vardiyaların bir veya daha fazlasında günde 10-12 saat çalışmaya uygun olmalıdır:
1. vardiya: Alternatif Hafta İçi Programı (06:00 – 18:00)
Pazartesi Perşembe
Pazartesi Çarşamba
1. vardiya: Alternatif Hafta Sonu Programı (06:00 – 18:00)
Perşembe – Pazar
Cuma Pazar
3. vardiya: Alternatif Hafta İçi Programı (18.00 – 06.00)
Pazartesi Perşembe
Pazartesi Çarşamba
3. vardiya: Alternatif Hafta Sonu Programı (18.00 – 06.00)
Perşembe – Pazar
Cuma Pazar
Ücretler
Müşteri Destek Görevlisi/Seviye 1: 22,00 ABD Doları/saat
Müşteri Destek Sorumlusu/Seviye 2: 24,50 ABD Doları/saat
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Lise diploması veya denklik belgesi
Ön saflarda müşteri destek rolünde 1 yıldan fazla deneyim
İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmektedir
Bu şartların yanı sıra şirket Türkiye için alacağı müşteri temsilcisini ABD'de çalıştıracak. Dolayısı ile işe alınan kişinin ABD'de yaşaması gerekiyor.
SPACEX TÜRÇE BİLEN MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ALIMI RESMİ İLANI İÇİN TIKLAYIN
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