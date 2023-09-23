Elon Musk günde 8 bin TL maaş ile Türkçe bilen müşteri temsilcisi alımı yapıyor! Türkiye’deki müşterilerin sorunlarını çözecek

Starlink Uydu hizmeti bünyesinde Türkçe ve İngilizce bilen Müşteri temsilci alımı yapılacağı duyuruldu. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'e bağlı uydu internet hizmeti veren Starlink, Türkiye'de de resmi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Hatta bilindiği üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, resmi internet sitesi üzerinde 25 Eylül'e işaret ederek Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair bir açıklamada bulunmuştu. Söz konusu açıklamanın ardından SpaceX rekor maaşla müşteri temsilcisi ilan açtı.

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