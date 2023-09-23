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MASKİ KPSS 70 puan ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve şekli…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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MASKİ KPSS 70 puan ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve şekli…

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü en az 70 KPSS puan ile personel alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum 25 Eylül 2023 tarihinde başvuruları toplamaya başlayacak. İşte detaylar…

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