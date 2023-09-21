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Diyanet personel alımı ne zaman 2023? Diyanet sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Diyanet personel alımı ne zaman 2023? Diyanet sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

"Diyanet personel alımı ne zaman 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin detaylar ise merak konusu oldu. İşte, 2023 Diyanet personel alımı ön başvuru tarihi...

Diyanet 2 bin 450 personel alımı kadro ve şartları merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

2023 DİYANET 2 BİN 450 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı başvuruları 25 Eylül- 6 Ekim 2023 tarihlerinde alınacak.

Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru taleplerinin dikkate alınmayacağının altı çizildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI...

Adaylarda, 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak.

Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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