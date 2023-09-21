Diyanet personel alımı ne zaman 2023? Diyanet sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
"Diyanet personel alımı ne zaman 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin detaylar ise merak konusu oldu. İşte, 2023 Diyanet personel alımı ön başvuru tarihi...
Diyanet 2 bin 450 personel alımı kadro ve şartları merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, konuya ilişkin detaylar...
2023 DİYANET 2 BİN 450 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı başvuruları 25 Eylül- 6 Ekim 2023 tarihlerinde alınacak.
Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru taleplerinin dikkate alınmayacağının altı çizildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI...
Adaylarda, 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak.
Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.
Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2024? Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda? Diyanet dini günler takvimi!
- AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL 2023-2024 kayıt yenileme başladı mı?
- Diyanet personel alımı ne zaman 2023? Diyanet sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satış şartları neler?
- TOKİ %25 indirim kampanyası detayları! 2023 TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası T.C ile sorgulama...
- Fenerbahçe Nordsjaelland maçı saat kaçta? 21 Eylül 2023 Fenerbahçe Nordsjaelland maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
- Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi? Beklenti...
- Birikmiş parası olanlar yaşadı! Bu yatırımı yapan ayda 13.326 TL kazanacak! Bankaların Eylül 2023 mevduat faiz oranları...
- Ender Saraç'tan kilo verdiren çorba tarifi! Kışın kilo almayı engelliyor! Bu kürle tartıda -7 garanti! Haftada 1 kere...
- 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! Miktarlar sabah saatlerinde güncellendi! 2024 maaş zammına ek+ 10.000 TL ödeme verilecek!
- Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu mu? Yeni avukatlık ücretleri ne kadar oldu 2023? Resmi Gazete'de yayımlandı!