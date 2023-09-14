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Başvurular yarın sona eriyor. Zeytinburnu Belediyesi KPSS 70 puan ile memur alımı yapıyor. İşte başvuru şartları ve şekli

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Başvurular yarın sona eriyor. Zeytinburnu Belediyesi KPSS 70 puan ile memur alımı yapıyor. İşte başvuru şartları ve şekli

Zeytinburnu belediyesi en az lise mezunu memur alımı sürüyor. En az 70 KPSS puan şartı arayan kurum, yayınladığı ilan ile başvuru detaylarına ilişkin merak her şeyi açıklamıştı. Başvurular ise yarın sona eriyor.

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