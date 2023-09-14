14 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Belediye Zabıta iş ilanı başvuru 2023 | 30 Zabıta memuru istihdamı için ilan yayımlandı! KPSS, boy-kilo... başvuru şartları tek tek sıralandı!

Belediye Zabıta iş ilanı başvuru 2023 | 30 Zabıta memuru istihdamı için ilan yayımlandı! KPSS, boy-kilo... başvuru şartları tek tek sıralandı!

Gebze Belediyesi, zabıta memuru ünvanında 30 memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylar için belirli şartlar ve başvuru süreci bulunmaktadır. Başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartları hakkında detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 14:10
  • 1
  • 7
Belediye Zabıta iş ilanı başvuru 2023 | 30 Zabıta memuru istihdamı için ilan yayımlandı! KPSS, boy-kilo... başvuru şartları tek tek sıralandı!

Gebze Belediyesi, zabıta memuru ünvanında 30 memur alımı yapma kararı aldı. Başvuruları 23 ila 27 Ekim aralığında yapılacak ilana ilişkin tüm detayları sizin için dereldik. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Belediye Zabıta iş ilanı başvuru 2023 | 140 Zabıta memuru istihdamı için ilan yayımlandı! KPSS, boy-kilo... başvuru şartları tek tek sıralandı!

Gebze Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

  • 3
  • 7
Belediye Zabıta iş ilanı başvuru 2023 | 30 Zabıta memuru istihdamı için ilan yayımlandı! KPSS, boy-kilo... başvuru şartları tek tek sıralandı!

KADRO ADEDİ VE İSTENİLEN KPSS PUANI

  • 4
  • 7
Belediye Zabıta iş ilanı başvuru 2023 | 140 Zabıta memuru istihdamı için ilan yayımlandı! KPSS, boy-kilo... başvuru şartları tek tek sıralandı!

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

📌Türk vatandaşı olmak.

📌Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

📌Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

📌Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

📌İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  • 5
  • 7
Belediye Zabıta iş ilanı başvuru 2023 | 140 Zabıta memuru istihdamı için ilan yayımlandı! KPSS, boy-kilo... başvuru şartları tek tek sıralandı!

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.gebze.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:

📍Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
📍Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
📍Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
📍KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
📍Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
📍Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
📍Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
📍Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
📍Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)