13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!

Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!

Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 32 bilişim personeli alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şekline ve şartlarına ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylara 49.748 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte başvuru ekranı

Giriş Tarihi: 13.09.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 17:26
  • 1
  • 13
Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!

Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca personel alımı yapacağını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!

Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 puan şartı arıyor. Ayrıca kurum başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylara 49.748 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar…

  • 3
  • 13
Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Adalet Bakanlığı Bilişim Personeli alımı başvuruları 20 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecek

  • 4
  • 13
Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!

Adaylar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile başvurularını kolayca tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

  • 5
  • 13
Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

2) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.), Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,