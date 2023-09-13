13 Eylül 2023, Çarşamba
Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!
Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 32 bilişim personeli alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şekline ve şartlarına ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylara 49.748 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 13.09.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 17:26
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