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KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları

Horasan Belediye belediyesi en az 55 KPSS puan ile personel alımı yapacağını ilan etti. Kadro ve kontenjan detaylarını açıklayan kurum en az ön lisans eğitim veren okullardan mezun olma şartı arıyor. İşte personel alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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