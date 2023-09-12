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DHMİ en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını ilan etti! İşte başvuru şartları ve ekranı…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 12.09.2023
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DHMİ en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını ilan etti! İşte başvuru şartları ve ekranı…

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını duyurdu. Taşra teşkilatlarında istihdam edileceği açıklanan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar kurum tarafından düzenlenecek sınava tabi tutulacak. İşte merak edilen detaylar…

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