GSB personel alım sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? GSB 11.445 personel alım sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"GSB personel alım sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan boş kadrolara yerleşmek isteyen adaylar geçtiğimiz günlerde müracatlarını tamamladı. Başvuru sonuçları için detaylar merak ediliyor. İşte, personel alımı sorgulama ekranı...
"GSB personel alım sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? GSB 11.445 personel alım sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. GSB sözleşmeli personel alımı sonuçları asıl ve yedek adaylar olarak iki şekilde duyurulacak. Personel alımı sonuçlarına göre yerleştirilen adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmeli imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 11 bin 455 personel alımı başvuru süreci iki ayrı takvimde alındı.
Büro personeli, temizlik destek personeli ve psikolog alımı başvuruları 1 Eylül'de sona erdi.
Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım, onarım, elektrik, tesisat) başvuruları ise 6 Eylül'de tamamlandı.
GSB personel alımı sonuçları değerlendirme işlemleri devam ediyor. Henüz GSB personel alımı sonuçları açıklanmadı.
GSB PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI
BÜRO PERSONELİ 3.295
DESTEK PERSONELİ 4.138
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 3.622
PSİKOLOG 400
GSB PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç
olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
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