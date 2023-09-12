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Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi ne zaman? 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi ne zaman? 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimlerine saatler kala 13.435 hekim 112. Dönem atama kura çekim sonuçlarını heyecanla bekliyor. 11 Eylül’de başvuruları biten Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi ise noter huzurunda canlı olacak çekilecek. İşte kura çekim tarihi ve sonuçlara ilişkin detaylar…

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