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Ankara Üniversitesi lise mezunu memur alımı yapıyor. Başvuru ekranı ve şartları….

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Ankara Üniversitesi lise mezunu memur alımı yapıyor. Başvuru ekranı ve şartları….

Ankara Üniversitesi en az lise mezunu 252 memur alımı yapacağını ilan etti. KPSS puan sıralamasını esas alarak görevlendirme yapacak olan üniversite, kadrolara ilişkin tüm detayları yayınladığı ilan ile açıkladı İşte başvuru ekranı ve şartları….

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