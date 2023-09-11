"Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı olmak üzere kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapacağını duyurdu. İşte konu hakkında son gelişmeler...