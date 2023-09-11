Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura tarihi açıklandı mı?
"Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapacak. İlk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile gerçekleştirilecek. İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası için detaylar...
"Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı olmak üzere kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapacağını duyurdu. İşte konu hakkında son gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı olmak üzere kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapacağını duyurdu. "2023 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ" ile sürecin ayrıntıları paylaşıldı.
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular,12 Eylül 2023 Salı – 18 Eylül 2023 (saat 18.00'e kadar) tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak.
KURA TARİHİ
Atama kurası ilanına göre, kura sonuçları 10 Ekim 2023 tarihinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek
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- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura tarihi açıklandı mı?
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